TEM Otoyolu Bolu-Ankara geçişi ulaşıma kapandı - Son Dakika

TEM Otoyolu Bolu geçişi Ankara yönü, yoğun kar yağışı sebebiyle makaslayan tırlardan dolayı ulaşıma kapandı.
Bolu'da kar yağışı ve buzlanma neticesinde trafikte aksaklıklar yaşanıyor. TEM Otoyolu Bolu Yeniçağa mevkii Ankara yönü, makaslayan tırlar sebebiyle ulaşıma kapandı. Zaman zaman hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, uzun araç kuyrukları oluştu.
Ankara yönüne ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(Faruk Çidem-İHA)
Kaynak: İHA
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