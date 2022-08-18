TEM Bolu Dağı'nda çarpışan 2 tır alev alev yandı: 2 yaralı

TEM'de çarpışıp alev iki tır kullanılamaz hale geldi

İstanbul istikameti trafiğe kapandı

DÜZCE - Tem otoyolu Bolu Dağı mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında iki araçta hurda yığına döndü.

Olay TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tırlar bir anda alev topuna döndü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına yaptı.

Kaza sonrasında Ankara'dan İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken 2 kişide yaralandı. Yangın ile ilgili soğutma çalışması sürüyor.