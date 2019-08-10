Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu Bolu Dağı'nda tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu
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TEM Otoyolu Bolu Dağı'nda tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

TEM Otoyolu Bolu Dağı'nda tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza ve araç arızaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde hazır halde bekleyen çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılan araçlar, otoyol kenarına çekilerek trafiğin tekrar açılması sağlanıyor. Güzergahta bulunan polis ve jandarma ekipleri ise, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
(İHA)
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
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