TEM otoyolu Bolu Dağı tünelleri, yeniden trafiğe kapatıldı - Son Dakika

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Ankara yönünde derz yenileme çalışması nedeniyle yeniden araç trafiğine kapatıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, 10 Ekim'de Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Çalışma nedeniyle Ankara yönüne giden araçlar, Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin yoğun trafiği kaldırmaması nedeniyle hafif araçlar ve otobüsler için 17 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı. Ancak çalışmalar yoğun olarak devam edince, bugün sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı gişelerinden itibaren yeniden tüm araçlara kapatıldı.

Ankara yönüne giden araçlar Kaynaşlı gişelerinden itibaren D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini kullanan araçlar, daha sonra Abant gişelerinden TEM Otoyoluna girebiliyor.