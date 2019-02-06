Tem Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü Girişinde Bir Tır, Bariyerlere Çarptı.
1 saat önce
IHAAW110011-ASA/06-02-2019- Tem Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü girişinde bir tır, bariyerlere çarptı.
IHAAW110011-ASA/06-02-2019
- Tem Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü girişinde bir tır, bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. 06.02.2019 11: 00: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı
Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi