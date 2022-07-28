TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. TIR şoförü araçta sıkıştı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle bir süre kapandı. Şoföre ilk müdahale araç içinde yapıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yine TEM Büyükçekmece mevkiinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrilmiş, toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, sağ kurtarılmıştı.
Görüntü dökümü:
---------------------Olay yeri-Sıkışan şoför-Ekiplerin müdahalesi
-Detaylar
Son Dakika › Güncel › TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1 - Son Dakika