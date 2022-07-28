TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1 - Son Dakika
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TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1

28.07.2022 12:09

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. TIR şoförü araçta sıkıştı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle bir süre kapandı. Şoföre ilk müdahale araç içinde yapıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yine TEM Büyükçekmece mevkiinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrilmiş, toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, sağ kurtarılmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri-Sıkışan şoför-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar


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KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR -2 KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR -2 TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1 - Son Dakika
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