TEM Otoyolu'nda damperi kalkan hafriyat kamyonu yola devrildi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda damperi kalkan hafriyat kamyonu yola devrildi

27.07.2022 21:44
TEM Otoyolu'nda damperi kalkan hafriyat kamyonu yola devrildi

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde seyir halindeyken damperi kalkan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi.

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde seyir halindeyken damperi kalkan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi. Edirne istikametinde oluşan trafik ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. kontrolündeki 34 ACA 71 plakalı hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle damperi havaya kalktı. Araç şoförü durumu geç fark ederken, rüzgarın da etkisiyle kamyon yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, trafiği tek şeritten sağlarken Edirne istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Devrilen kamyon otoyoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

TEM Otoyolu'nda oluşan trafik ise dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda damperi kalkan hafriyat kamyonu yola devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda damperi kalkan hafriyat kamyonu yola devrildi - Son Dakika
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