TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı. - Son Dakika

TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı.

6 saat önce

TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı.

TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı., System.String[]

TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araca itfaiye müdahale ediyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Çavuşbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
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