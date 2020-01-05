TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı. - Son Dakika

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TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı.
6 saat önce
TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araca itfaiye müdahale ediyor. - İSTANBUL
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