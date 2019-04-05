Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tem Otoyolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yıldırım M.C. idaresindeki 34 KM 0252 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, aynı yönde seyreden Zehra N.D'nin kullandığı 34 DY 8465 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zehra N.D ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı.

Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru bir süre trafik yoğunlaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:30 Kaynak: AA

Fatih Sultan, Ümraniye, TEM Otoyolu, Güncel
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