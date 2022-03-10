TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

10.03.2022 12:34

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyorDÜZCE Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a tır geçişlerinin yasaklanmasının ardından, İstanbul istikametine giden tırlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde bekletiliyor.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

DÜZCE Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a tır geçişlerinin yasaklanmasının ardından, İstanbul istikametine giden tırlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından trafikte de gerekli önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Anadolu'dan İstanbul istikametine giden tırlar, TEM Otoyolu Düzce Üçköprü mevkiinde bulunan tesislerde bekletiliyor. Kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, Anadolu'dan Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Avrupa'ya giden tırları tesislere yönlendiriyor. Araçlarını park eden tır sürücüleri ise bir süre tesislerde bekleyeceklerini ifade ederek, "Anadolu'dan geliyoruz. Avrupa'ya geçecektik. Ancak yollar kapalı. Bizde tesislerde bekliyoruz. Burada yolların açılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Kar yağışı sona erinceye kadar tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

YORUMLAR
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İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu İstanbul'da kar alarmı trafiği İstanbul'da kar alarmı trafiği

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


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