TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

11.03.2022 00:58
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

DÜZCE (İHA) – Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a tır geçişlerinin yasaklanmasının ardından, İstanbul istikametine giden tırlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde bekletiliyor.

DÜZCE (İHA) – Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a tır geçişlerinin yasaklanmasının ardından, İstanbul istikametine giden tırlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından trafikte de gerekli önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Anadolu'dan İstanbul istikametine giden tırlar, TEM Otoyolu Düzce Üçköprü mevkiinde bulunan tesislerde bekletiliyor. Kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, Anadolu'dan Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Avrupa'ya giden tırları tesislere yönlendiriyor.

Araçlarını park eden tır sürücüleri ise bir süre tesislerde bekleyeceklerini ifade ederek, "Anadolu'dan geliyoruz. Avrupa'ya geçecektik. Ancak yollar kapalı. Bizde tesislerde bekliyoruz. Burada yolların açılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Kar yağışı sona erinceye kadar tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


Son Dakika
00:45 48 yaşındaki adam, cami çıkışı zihinsel engelli genç tarafından öldürüldü
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 01:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement