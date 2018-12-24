Tem Otoyolu Edirne İstikameti Akşemsettin Viyadüğü Girişinde Hafriyat Kamyonu, Uygulama Yapan...
1 saat önce
IHAAW124925-ASA/24-12-2018- TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı.
IHAAW124925-ASA/24-12-2018
- TEM Otoyolu Edirne
istikameti Akşemsettin
Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı. 24.12.2018 12: 49: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:55 Kaynak: İHA
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