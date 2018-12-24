Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Edirne İstikameti Akşemsettin Viyadüğü Girişinde Hafriyat Kamyonu, Uygulama Yapan...

Tem Otoyolu Edirne İstikameti Akşemsettin Viyadüğü Girişinde Hafriyat Kamyonu, Uygulama Yapan...

1 saat önce

IHAAW124925-ASA/24-12-2018- TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı.

Tem Otoyolu Edirne İstikameti Akşemsettin Viyadüğü Girişinde Hafriyat Kamyonu, Uygulama Yapan..., System.String[]
IHAAW124925-ASA/24-12-2018

- TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı. 24.12.2018 12: 49: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:55 Kaynak: İHA

Akşemsettin, Edirne, 3. Sayfa
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