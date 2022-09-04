İSTANBUL'DA KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

04.09.2022 09:47
İSTANBUL'DA KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 ayrı kamyonetin kasasında yolculuk yapanların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 ayrı kamyonetin kasasında yolculuk yapanların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasında çocukların da olduğu görüldü.

TEM Otoyolu Edirne istikametine giden 3 ayrı kamyonetin kasasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin yolculuk yaptığı görüldü. Görüntüler, dün 19.30 sıralarında kaydedildi. TEM Otoyolu üzerinde kasalarında çocukların da bulunduğu kamyonetler, aynı istikamette ilerledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen kamyonetin kasasındaki kadının eşya üzerinde oturması dikkat çekti. Diğer kamyonetlerde ise çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasadan yolu izledi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kamyon, kamyonet ve römork gibi araçlarda yolcu taşımacılığı yasaklanırken, bu yolculuklar bazı durumlarda kurallara bağlanıyor. Kamyonetlerde güvenlik önlemi almadan yapılan yolculuklar ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.

- Karaköse

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika

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