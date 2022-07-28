TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobil üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA
Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi. - Son Dakika
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