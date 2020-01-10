TEM Otoyolu Elmalı Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Elmalı Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika

TEM Otoyolu Elmalı Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi.

6 saat önce

TEM Otoyolu Elmalı Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi.

TEM Otoyolu Elmalı Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi., System.String[]

TEM Otoyolu Elmalı Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Elmalı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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