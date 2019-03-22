Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Esenler Mevkiinde Bir Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı.

Tem Otoyolu Esenler Mevkiinde Bir Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı.

4 dakika önce

IHAAW100541-ASA/22-03-2019- TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Tem Otoyolu Esenler Mevkiinde Bir Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW100541-ASA/22-03-2019

- TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 22.03.2019 10: 05: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

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