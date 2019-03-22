Tem Otoyolu Esenler Mevkiinde Bir Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı.
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IHAAW100541-ASA/22-03-2019- TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı.
IHAAW100541-ASA/22-03-2019
- TEM Otoyolu Esenler mevkiinde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 22.03.2019 10: 05: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:11 Kaynak: İHA
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