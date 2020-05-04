TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak... - Son Dakika

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TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak...
6 saat önce
TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:28 Kaynak: İHA
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