Son Dakika › 3. Sayfa › TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
6 saat önce
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı