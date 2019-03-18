Tem Otoyolu Fsm Köprüsü Girişinde Kaza

TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza Aniden şerit değiştiren otomobile özel halk otobüsü çarptı Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada yaralanan olmadıİSTANBUL - TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde aniden şerit değiştirerek sapağa girmeye çalışan otomobile özel halk otobüsü çarptı.

TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza

Aniden şerit değiştiren otomobile özel halk otobüsü çarptı

Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada yaralanan olmadı



İSTANBUL - TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde aniden şerit değiştirerek sapağa girmeye çalışan otomobile özel halk otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza yaralanan olmazken otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

TEM Otoyolu, Ankara istikametinde FSM Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 BDR 153 plakalı otomobil sürücüsü köprüden önceki son çıkışı kaçıracağını fark ederek aniden şerit değiştirdi. Aynı istikamette seyir halinde olan özel halk otobüsü sürücüsü ise önüne fırlayan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ancak otobüs şoförünün çabaları sonuçsuz kalarak öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kendi ekseninde dönerek bariyerlere girdi. Meydana gelen kaza nedeniyle özel halk otobüsü içerisinde bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken özel halk otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana geldi, bölgede de trafik oluştu.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde olumsuz bir duruma rastlamadı. Otobüsten indirilen yolcuların bir başka otobüsle yolculuklarına devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçların trafik ekiplerince emniyet şeridine çekilirken meraklı sürücülerin trafiği yavaşlattığı görüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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