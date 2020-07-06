TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı - Son Dakika
TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı
TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi.
TEM OtoyoluGebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
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6.07.2020 05:22:43. #1.13#
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