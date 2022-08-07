Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara 'dan aldığı plastikleri Kosova 'ya götüren Miftari Albian idaresindeki 06 783 FE plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilen tır sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler ise Gölyaka gişelerden çıkarılarak D-100'e yönlendirildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyol 2 şeritli trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.