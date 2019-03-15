Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)
10 dakika önce
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Hadımköy
Gişeler Mevkii Ankara
İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında emniyetten şeridinde park halinde bulunan bir kamyone bir panelvan minibüs arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi, minibüsün içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki yolculardan birinin öldüğünü belirledi. İtfaiye
ekipleri ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki 2 kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çıkarma çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Cesedin çıkarılması
-Kamyonetin görüntüsü
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:10 Kaynak: DHA
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