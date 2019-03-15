Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

1 saat önce

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı (2), System.String[]


TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında emniyetten şeridinde park halinde bulunan bir kamyone bir panelvan minibüs arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi, minibüsün içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki yolculardan birinin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki 2 kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

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