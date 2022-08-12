TEM Otoyolunda kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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TEM Otoyolunda kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

12.08.2022 05:22
TEM Otoyolunda kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Haramidere mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye kamyon çarptı.

TEM Otoyolu Haramidere mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında saat 03.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, herhangi bir trafik ışığı ve yaya geçidi olmayan yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi kanlar içinde yere serildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 2 şeridi trafiğe kapatarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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