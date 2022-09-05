Edinilen bilgilere göre, olay, cuma akşam TEM Otoyolu Edirne istikameti Ispartakule çıkışında yaşandı. Aynı yöne seyreden cip ile otomobil Ispartakule çıkışında çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada cip sürücüsü kadın, yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi kazayı görüp duran sürücüler yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM Otoyolu'nda kaza: 1 sürücü yaralandı - Son Dakika

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