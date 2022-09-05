TEM Otoyolu'nda kaza: 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda kaza: 1 sürücü yaralandı

05.09.2022 13:26
TEM Otoyolu'nda kaza: 1 sürücü yaralandı

TEM Otoyolu Ispartakule çıkışında aynı yönde ilerleyen cip ile otomobil çarpıştı.

TEM Otoyolu Ispartakule çıkışında aynı yönde ilerleyen cip ile otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi. Olayda yaralanan cip sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, cuma akşam TEM Otoyolu Edirne istikameti Ispartakule çıkışında yaşandı. Aynı yöne seyreden cip ile otomobil Ispartakule çıkışında çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada cip sürücüsü kadın, yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi kazayı görüp duran sürücüler yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda kaza: 1 sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda kaza: 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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