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TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika

TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

24.01.2022 20:12

- TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı Araçlar D-100'e yönlendiriliyor İstanbul ve Kocaeli'de yer yer etkili olan şiddetli kar yağışı sebebiyle Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

- TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Araçlar D-100'e yönlendiriliyor

KOCAELİ - İstanbul ve Kocaeli'de yer yer etkili olan şiddetli kar yağışı sebebiyle Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu'nda bulunan araçlar D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Kocaeli ve İstanbul'da birkaç gündür yer yer etkisini gösteren şiddetli kar yağışı TEM Otoyolu'nu etkisi altına aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kocaeli'de bulunan araçların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul istikametine gidemeyeceğini açıkladı. Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikameti tüm araçlara kapatıldı. TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araçlar ise Kartepe Doğu Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

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TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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