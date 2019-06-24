Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı
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TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı

1 saat önce

TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönü 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı, System.String[]
TEM Otoyolu Kaynaşlı- Bolu Tüneli arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönü 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması başlatıldı. Bugün başlatılan çalışmanın 14 Temmuz tarihinde bitmesi planlanıyor.

Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Haziran - 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım İstanbul-Ankara yönünde çift yönlü olarak sağlanacaktır" denildi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Kaynaşlı, Bolu, İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
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