TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı
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TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönü 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Kaynaşlı- Bolu
Tüneli arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle İstanbul
yönü 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması başlatıldı. Bugün başlatılan çalışmanın 14 Temmuz tarihinde bitmesi planlanıyor. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Haziran - 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım İstanbul-Ankara yönünde çift yönlü olarak sağlanacaktır" denildi.
(İHA)
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