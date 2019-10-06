TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere...
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TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:28 Kaynak: İHA
TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza da 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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