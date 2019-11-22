Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü. - Son Dakika

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.

6 saat önce

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü., System.String[]

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası itfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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