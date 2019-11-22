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TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
6 saat önce
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası itfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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