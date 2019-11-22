Son Dakika Haberleri: TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü. - Son Dakika

TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.

6 saat önce

- TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.

- TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü. İki kişinin ağır yaralandığı kazada itfaiyenin çalışması sürüyor.

TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.

TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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