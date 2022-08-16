TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü - Son Dakika
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TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü

16.08.2022 04:56
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, 34 CBL 894 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan M.S. ile A.A. savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis görevlileri de M.S. ile A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaparken, M.S. ve A.A'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.S. ile A.A'nın bulunduğu motosiklete çarpan 34 CTY 473 plakalı otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü - Son Dakika
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