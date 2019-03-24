Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tem Otoyolu Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı

15 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 karayolunun TEM Otoyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. idaresindeki 54 BF 645 plakalı otomobil, iddiaya göre, otoyoldan kontrolsüzce çıkan D.C.'nin kullandığı 41 FA 253 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü D.C. ile aynı araçtaki H.C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:54 Kaynak: İHA

Akyazı, Sakarya, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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