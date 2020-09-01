TEM OTOYOLU KENARINDA ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

Kamera: Ramazan EĞRİ -Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikameti kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü dökümü:----------itfaiye kiplerinden görüntü-Ekiplerin çalışması-Genel ve detaylar
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 01:01 - Kaynak: DHA
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