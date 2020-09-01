TEM OTOYOLU KENARINDA ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

----------itfaiye kiplerinden görüntü-Ekiplerin çalışması-Genel ve detaylar

Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikameti kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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