TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm - Son Dakika

TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm

- TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm Temizlik işçileri bir kişinin cesedi buldu Büyükçekemce-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkinde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı esnada çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu.

- TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Temizlik işçileri bir kişinin cesedi buldu

İSTANBUL - Büyükçekemce- Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkinde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı esnada çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu. İşçilerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Büyükçekemce-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkinde yaşandı. Yol üzerinde temizlik çalışması yapan işçiler çalılıkların arasında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin araştırılması için ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
16:07
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]