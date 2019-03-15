Tem Otoyolu Kenarında Tencere İçine Tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi
21 dakika önce
TEM Otoyolu kenarında tencere içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildiİSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yolun kenarına tencere içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
TEM Otoyolu
kenarında tencere içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi
İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yolun kenarına tencere içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne
istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlık uzman ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:58 Kaynak: İHA
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