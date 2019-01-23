Tem Otoyolu Kınalı Mevkiinde Mültecileri Taşıyan Bir Minibüs Yağmurdan Dolayı Kayganlaşan Yolda...
25 dakika önce
IHAAW203849-ASA/23-01-2019- TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı.
IHAAW203849-ASA/23-01-2019
- TEM Otoyolu Kınalı
mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. 23.01.2019 20: 38: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:44 Kaynak: İHA
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