TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı - Son Dakika

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile her bayram arifesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile her bayram arifesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler yola çıkamadı. Her bayram arifesinde kilometrelerce kuyruk oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi, Ramazan Bayramı arifesinde boş kaldı. TEM Otoyolu üzerinde bulunan araçların büyük çoğunluğunun seyahat kısıtlaması kararından muaf tutulan lojistik firmalarına ait TIR'ların olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:00 Kaynak: DHA
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