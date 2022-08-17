TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

17.08.2022 23:39
TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos Salı günü TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkinde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R.T. ve O.K. isimli şahıslar ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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