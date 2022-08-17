Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos Salı günü TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkinde durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R.T. ve O.K. isimli şahıslar ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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