TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor - Son Dakika
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor

30.04.2022 10:39

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor Bayram tatilinin başlamasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu beklenenin altında seyretmeye devam ediyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor

KOCAELİ - Bayram tatilinin başlamasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu beklenenin altında seyretmeye devam ediyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk bu sabah da devam etti. Hafta sonunun da eklenmesiyle bayram tatilini beş güne çıkaran vatandaşlar yola koyuldu. İlerleyen saatlerde ve yarın yoğunluğun artması bekleniyor. Sürücüler sıklıkla alternatif güzergahları da kullanıyor. Ayrıca, önceden alınan tedbirler doğrultusunda yol güzergahı boyunca polis ve jandarma ekipleri de denetimlerde bulunuyor. Yoğunluğun önceki yıllara kıyasla az olması dikkat çekiyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor

YORUMLAR
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İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı KOCAELİ'DE, TEM OTOYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU KOCAELİ'DE, TEM OTOYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor - Son Dakika
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