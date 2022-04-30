TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor - Son Dakika

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor

KOCAELİ - Bayram tatilinin başlamasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu beklenenin altında seyretmeye devam ediyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk bu sabah da devam etti. Hafta sonunun da eklenmesiyle bayram tatilini beş güne çıkaran vatandaşlar yola koyuldu. İlerleyen saatlerde ve yarın yoğunluğun artması bekleniyor. Sürücüler sıklıkla alternatif güzergahları da kullanıyor. Ayrıca, önceden alınan tedbirler doğrultusunda yol güzergahı boyunca polis ve jandarma ekipleri de denetimlerde bulunuyor. Yoğunluğun önceki yıllara kıyasla az olması dikkat çekiyor.