- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.Zincirleme kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza - Son Dakika

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