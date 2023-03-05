TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza - Son Dakika
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza

05.03.2023 11:06

- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza meydana geldi.

- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza
KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.Zincirleme kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza - Son Dakika

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