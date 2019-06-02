Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor
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TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor

50 dakika önce

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor, System.String[]

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Cuma akşamı TEM Otoyolu'nda başlayan trafik yoğunluğu dün gün boyu devam etti. Dün akşam saatlerinde 30 kilometreye varan araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu'nda, bugün de yoğunluk devam etti. Yolun 2 şeride düştüğü İzmit tüneller bölgesi ile İzmit Doğu Gişeleri arasında yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinin kalan diğer bölgelerinde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Görüntü Dökümü
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Otoyoldan aktüel görüntü
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Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
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