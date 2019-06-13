TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
8 saat önce
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM Otoyolu Kurtköy
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi. - İSTANBUL
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