Tem otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Tem otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL- TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:20 Kaynak: İHA
Tem otoyolu Kurtköy
mevkiinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İSTANBUL- TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.
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