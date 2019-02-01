Tem Otoyolu Mahmutbey'de Bir Tırda Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW152141-ASA/01-02-2019- TEM Otoyolu Mahmutbey'de bir tırda yangın çıktı.
IHAAW152141-ASA/01-02-2019
- TEM Otoyolu Mahmutbey'de bir tırda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan tırın patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. 01.02.2019 15: 21: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi
İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu
Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar