Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Mahmutbey'de Bir Tırda Yangın Çıktı.

Tem Otoyolu Mahmutbey'de Bir Tırda Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW152141-ASA/01-02-2019- TEM Otoyolu Mahmutbey'de bir tırda yangın çıktı.

Tem Otoyolu Mahmutbey'de Bir Tırda Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW152141-ASA/01-02-2019

- TEM Otoyolu Mahmutbey'de bir tırda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan tırın patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. 01.02.2019 15: 21: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Mahmutbey, 3. Sayfa
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