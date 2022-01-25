TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

İSTANBUL - TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.