Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. - Son Dakika
Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı.
Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı.
Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi. - İSTANBUL
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12.07.2020 22:27:18. #1.13#
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