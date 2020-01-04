TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. - Son Dakika

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TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
6 saat önce
TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
TEM otoyolu Mahmutbey mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yol bir süreliğine trafiğe kapanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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