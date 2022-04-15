TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

15.04.2022 17:10

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tır, kamyonet ile otomobillerin bulunduğu 10 araç kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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