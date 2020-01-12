TEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptı

6 saat önce

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden ve 15 gündür yoğun bakımda olan Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada Otoyolu kapatarak eylem yaptı.

TEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptı, System.String[]
TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden ve 15 gündür yoğun bakımda olan Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada Otoyolu kapatarak eylem yaptı.

TEM otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 27 Aralık Cuma günü meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Altındağ'ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak, hakkında işlem yapılması için TEM Otoyolunu kapattı. Otobüs ve otomobillerle gelen grup, araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Grup açıklama yapan Murat Babaçoğlu, "Arkadaşımız, dostumuz, 3 evladı olan bir insan. Burada iş yerine giderken arkadan gelen otomobil arkadaşımıza çarpıyor. Çarptığı yetmiyormuş gibi ölüme terk edip gidiyor. Arkadaşımız yoğun bakımda ve sağ kolunu kaybetti. Biz, buradan herkese sesleniyoruz. 3 tane evladına karşı hiç vicdanlar sızlamadı mı? Adalet arıyoruz başka hiçbir şey değil. Belki arkada hastası olanlar vardır, yolu şimdilik açacağız eyleme son veriyoruz. Belki o vicdansız olabilir, biz öyle olmayacağız. En yakın zamanda onun yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

Tem Otoyolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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